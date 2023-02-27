Очередные магнитные бури накроют Алтайский край 27 и 28 февраля

Магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магнитные бури будут накрывать Алтайский край два дня подряд. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, бури ожидаются 27 и 28 февраля.

Утром 27 февраля проходит буря слабой мощности. Люди, которые зависят от метеусловий, могут почувствовать головные боли, слабость и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Утром 28 февраля ожидается буря средней мощности.

К слову, следующие бури ожидаются уже в марте.