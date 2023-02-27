В алтайском селе мужчина украл карту у родственницы и получил 2,5 года колонии

Кража карты Фото: Эдуард КАРИПОВ

Житель села Колпаково Топчихинского района получил реальный срок за пользование чужой банковской картой житель. Он не только сам тратил с нее деньги, но и ввел в заблуждение знакомого и передал карту для трат ему, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина был в гостях у родственников, увидел на холодильнике карту и спрятал в карман. Далее он использовал банковскую карту бесконтактным способом 23 раза в разых торговых точках.

- Мужчина передал похищенную карту своему знакомому, введя его в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрыв от последнего информацию о принадлежности данной банковской карты, и поручил ему в торговых точках Топчихинского района приобрести продукты питания и спиртные напитки, - отметили в пресс-службе.

Но при покупке спиртного оплата не прошла, так как хозяйка заблокировала карту. На суде мужчина признал вину и возместил ущерб потерпевшей. Однако его все равно приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, так как в его действиях есть особо опасный рецидив.

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