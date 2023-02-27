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НовостиОбщество27 февраля 2023 3:17

Житель Алтая дал взятку, чтобы получить сертификат о прививке от ковида

Его осудили
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Его приговорили к условному сроку и штрафу

Его приговорили к условному сроку и штрафу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Благовещенского района Алтайского края осудили за дачу взятки. Он хотел незаконно получить сертификат о прививке от ковида, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина передал медсестре прививочного кабинета Степноозерской районной больницы 15,5 тысячи рублей. Деньги он перевел на счет женщины, чтобы она внесла фальшивые данные в систему сведений о вакцинации.

По итогу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он получил условный срок на 2,5 года и штраф в размере 31 тысячи рублей.