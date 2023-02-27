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НовостиОбщество27 февраля 2023 2:40

Глава Барнаула поручил взять на особый контроль уборку наледи и снега

Работы ведут во всех районах города
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Барнаул

Барнаул

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается уборка снега и наледи во дворах и на дорогах, а также посыпка тротуаров противогололедными реагентами. Глава города Вячеслав Франк поручил взять данную работу на особый контроль, сообщили в мэрии.

Управляющие компании чистят придомовые территории от снежного наката и наледи, а также очищают крыши от сосулек. Около подъездов рассыпают песчано-соляную смесь.

На уборке дорог, парков и скверов работают профильные организации. Только в центре краевой столицы за 25 февраля израсходовали больше 70 тонн смеси.

Кроме того, проверятся предприятия торговли, общепита и бытовых услуг, которые должны следить за очисткой от снега и наледи козырьков, крыш и так далее.