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НовостиОбщество27 февраля 2023 2:14

Ниже нуля опустится температура 27 февраля в Алтайском крае

Минувшей ночью в некоторых районах ударил мороз
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Погода в Барнауле

Погода в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 27 февраля ожидается температура ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, прогнозируют синоптики Алтайского ЦГМС.

Минувшей ночью в некоторых районах ударил мороз, но днем температура приблизится к нулевой отметке. Осадков не ожидается, но может быть сильная гололедица. Ветер юго-западный от шести до 11 метров в секунду с возможными порывами до 17 метров в секунду.

В Барнауле температура составит от минус трех до минус пяти градусов, без осадков.