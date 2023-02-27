Ниже нуля опустится температура 27 февраля в Алтайском крае

Погода в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 27 февраля ожидается температура ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, прогнозируют синоптики Алтайского ЦГМС.

Минувшей ночью в некоторых районах ударил мороз, но днем температура приблизится к нулевой отметке. Осадков не ожидается, но может быть сильная гололедица. Ветер юго-западный от шести до 11 метров в секунду с возможными порывами до 17 метров в секунду.

В Барнауле температура составит от минус трех до минус пяти градусов, без осадков.