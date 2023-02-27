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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 1:27

В Новоалтайске на пенсионерку обрушился потолок в доме

Спасатели вытащили женщину из-под завалов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ЧП в Новоалтайске

ЧП в Новоалтайске

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске на пожилую женщину обрушился потолок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте провели спасательную операцию.

ЧП произошло накануне в одной из квартир жилого дома на пятерых хозяев. Из-за ветхости у доме старушки рухнула потолочная балка, а вместе с ней перекрытие на площади 9 квадратных метров.

Сотрудники пожарно-спасательной части Новоалтайска вместе с городскими спасателями достали из-под завалов в частном доме женщину 1947 года рождения. Пенсионерку передали медикам.