В Новоалтайске на пенсионерку обрушился потолок в доме

ЧП в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске на пожилую женщину обрушился потолок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте провели спасательную операцию.

ЧП произошло накануне в одной из квартир жилого дома на пятерых хозяев. Из-за ветхости у доме старушки рухнула потолочная балка, а вместе с ней перекрытие на площади 9 квадратных метров.

Сотрудники пожарно-спасательной части Новоалтайска вместе с городскими спасателями достали из-под завалов в частном доме женщину 1947 года рождения. Пенсионерку передали медикам.