На Алтае с 1 марта начнут штрафовать за превышение скорости на электросамокатах

Электросамокат Фото: Яна АСТАХОВА

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила жителей об изменениях в правилах дорожного движения. Так, с 1 марта начнет действовать ограничение на скорость движения электросамокатов, моноколес, электроскейтбордов, гироскутеров и аналогичных средств индивиудальной мобильности.

Теперь максимальная скорость для электросамокатов составит 25 километров в час.

- Для управления СИМ не нужны водительские права. Однако автоинспекторы имеют право направлять водителей транспортных средств (куда отнесены и СИМ) на медосвидетельствование в случае, если имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, - отметили в ГИБДД.

Двигаться владельцы данных средств смогут по велосипедной дорожке, велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны и полосе для велосипедистов. При этом они не должны создавать помехи пешеходам.

По пешеходным тротуарам смогут двигаться лица старше 14 лет, если масса СИМ не превышает 35 кг. Одним из условий для этого является отсутствие велосипедной или велопешеходной дорожки. Лица до 7 лет могут кататься по тротуарам и пешеходным зонам лишь в сопровождении взрослых.

Движение будет регулироваться специальными знаками. За нарушения, в том числе превышение скорости, будут штрафовать. Сумма штрафа составит 800 рублей. Если человек ездит на самокате пьяным, то штраф составит от одной до 1,5 тысячи рублей.