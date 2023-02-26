В Славгороде пенсионерка пыталась спасти дочь и отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде жительница 1949 года рождения передала мошенникам 200 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, она пыталась спасти дочь, которая якобы попала в ДТП.

Женщине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником полиции. Она рассказала, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП, получила травмы и попала в больницу.

- Женщина попросила оказать помощь, а именно - собрать постельное белье, личные вещи дочери и денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые якобы требуются на лечение, - отметили в полиции.

В итоге пенсионерка не стала звонить дочери для уточнения деталей, а решила сразу начать собирать ей помощь. Она передала пакет с вещами и деньгами курьеру. Утром следующего дня женщина начала звонить дочери, чтобы узнать, в какой палате она лежит, но дочь сказала, что с ней все в порядке. Так стало ясно, что пожилую горожанку обманули мошенники.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к реализации обманной схемы, - подчеркнули в полиции.