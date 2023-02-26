Пять домов остались без отопления из-за коммунальной аварии в Барнауле

Отопление Фото: Анна СЕМИНА

Сибирская генерирующая компания раскрыла подробности крупной коммунальной аварии: 26 февраля в переулке Малый Прудской забил фонтан с пятиэтажный дом. Как сообщили в телеграм-канале компании, произошло повреждение тепловой сети.

Авария произошла в 11:00 из-за повреждения надземного трубопровода отопления. Никто не пострадал. Повреждение уже локализовали и перекрыли теплоноситель.

На время ремонта временно отключили отопление в двух многоквартирных домах (40а,42а) и трех частных домах. В них проживают 225 человек.

На месте работают две ремонтные бригады из десяти человек. Устранением повреждения они займутся безотлагательно. Так как тепловая сеть проложена над землей и имеет небольшой диаметр (89 мм), на замену участка трубопровода потребуется не более четырех часов, - подчеркнули в СГК.

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