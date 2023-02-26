Жители алтайского села купили мобилизованным автомобиль УАЗ

Неравнодушные люди собрали деньги на покупку авто Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители села Волчиха Алтайского края купили и отправили мобилизованным автомобиль УАЗ. Как сообщили в телеграм-канале «В курсе 22», вскоре машина прибудет в зону специальной военной операции.

Чтобы помочь мобилизованным, жители собрали деньги и купили отечественную машину. Вместе с ней в зону СВО отправятся еще коробки с гуманитарным грузом.

- Несмотря на выходной день отправленные из Волчихи для алтайских ребят УАЗ и огромное количество коробок с различными вкусняшками прибыли в Барнаул и были разгружены самостоятельно неравнодушными гражданами, - рассказала подписчица Анастасия.

Кстати, ранее жители Алтайского края отправляли в помощь военнослужащим автомобиль «Нива».