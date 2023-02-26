Более 500 писем от барнаульских школьников отправят в зону СВО

Письма Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ребята из Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» подготовили письма и рисунки для военных, пишет «Толк». Акцию ко Дню Защитника Отечества провели совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта.

Работники центра «Алтай» отмечают, что подрастающее поколение понимает, что поддержка для человека, находящегося вдали от дома, просто необходима, что слова обладают огромной силой. Более 500 писем вложат в посылки и отправят военным в зону СВО.

Также школьники приняли участие в «Зарничке», посвященной Дню Защитника Отечества.