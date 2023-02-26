В парках Барнаула можно поесть блинов и сжечь чучело

Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня барнаульцы смогут весело попрощаться с зимой. Практически в каждом парке проходят масленичные гуляния с блинами и сожжением чучела.

В Центральном парке праздник начнется в 12:00. Народные песни и танцы, ярмарка, соревнования, игры, русская кухня, конкурсы и концерт. Чучело будут сжигать в 15:00.

В Парке спорта на Энтузиастов 12В праздник тоже начнется в 12 часов. Организаторы подготовили программу, в которую входят традиционные русские забавы и состязания. Можно будет потягать деревянные гантели, залезть на «масленичный столб», спеть частушку, покататься на пони и хаски. Участников ждут подарки. Сожжение чучела запланировано на 15:00.

В это же время гостей ждут и в парке «Арлекино». Горожане смогут поучаствовать в силовых состязаниях, в парке будет работать ярмарка. Также можно будет прокатиться на колесе обозрения.

Провожать зиму будут в парке «Лесная сказка» в 13:00. Пришедшие смогут попасть на концерт с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов. Гостей ждут игры, разнообразные конкурсы, «Народное караоке» и многое другое.

В 13:00 парк «Изумрудный» начнет празднование «Масленицы-Изумрудницы». Прийти можно в нарядах в русском народном стиле, за самый лучший образ вручат приз.