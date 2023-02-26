Число самозанятых выросло в два раза за год в Алтайском крае

Деньги Фото: Олег ЗОЛОТО

На Алтае выросло число самозанятых более, чем в два раза, сообщается в телеграм-канале управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В начале 2023 года самозанятых в крае было 68,5 тыс. человек, а год назад эта цифра была порядка 33,8 тыс. человек.

Такой рост говорит о том, что данный вид налогового режима является привлекательным для бизнеса и востребованным по причине простого использования. Для того, чтобы зарегистрироваться, оплатить налог и показать доходы, не обязательно посещать налоговую.