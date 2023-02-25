Жительница Рубцовска купила хлеб с гвоздями

Хлеб Фото: Анна Перевощикова

Жительница Рубцовска купила в пекарне хлеб. Когда она его нарезала, обнаружила запеченный в хлебе гвоздь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Юлия, так зовут рубцовчанку, чуть было не накормила этим хлебом маленькую дочь, но вовремя заметила, что в нем спрятан гвоздь. В магазине деньги вернули, но затем покупательница выяснила, что такое происходило и раньше.

Производитель - местный предприниматель. С ним поговорить по телефону не удалось, и покупательница отправилась прямо в пекарню. С ее слов, оттуда женщину попытались выгнать и резко ответили, что гвоздей в хлебе не может быть, потому что их якобы нет на производстве.

Так как этот случай не единственный, Юлия и другие жители Рубцовска написали заявление в прокуратуру, для того, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

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