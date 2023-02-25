Алтайский конькобежец выиграл забег в рамках Кубка России

Виктор Муштаков Фото: Анна СЕМИНА

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков в первый день финала Кубка России выиграл забег на 500 метров. Как сообщает «Алтайский спорт», он пробежал дистанцию за 35,15 секунды.

Соревнования проходят в Коломне, в них принимают участие более 80 спортсменов из 17 регионов страны. На старте дистанции в 500 метров наш земляк оказался лучшим, второе время показал Тимур Карамов из Санкт-Петербурга, третье - Руслан Мурашов, представляющий Краснодарский край и Мурманскую область с резултатом в 35,66.

Уже 26 февраля спортсмены выступят на второй дистанции - 1000 метров.