Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в алтайском селе

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай на пожаре погиб человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел 24 февраля в трехквартирном жилом доме по улице Советской, 128. В ликвидации ЧП участвовали 20 человек, пять пожарных машин. В ходе тушения пламени из дома эвакуировали четверых потерпевших, также найдено тело погибшего. Предварительно установлено, что это женщина.

- Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в Республиканскую больницу, им оказывается медицинская помощь. Площадь пожара составила 150 кв. м, - сообщили в управлении.

По данному факту проводят проверку прокуратура и следком.