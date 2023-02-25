Барнаульские спасатели вынесли из горящего дома пенсионерку с ожогами

Пожар Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле спасатели вынесли из горящего дома пострадавшую пенсионерку. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, женщина лежала на полу возле выхода.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 25 февраля. Когда спасатели прибыли на место, из-под крыши шел дым. Спустя полчаса пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. От огня пострадали стены и перекрытия дома, крыша, а также мебель и вещи.

«Обесточив здание, подали стволы на тушение пожара через окно и вход дома. Звеном газодымозащитной службы женщина была обнаружена на полу возле выхода. Мы незамедлительно эвакуировали её на свежий воздух и передали персоналу скорой помощи», - отметил начальник караула пожарно-спасательной части № 9 Алексей Скрябин.

Женщина получила ожоги верхних дыхательных путей и верхних конечностей, госпитализирована в больнице. Обстоятельства возгорания выясняются.