Почти 30 тысяч потеряла жительница Алтая при покупке запчастей в интернете

Девушка заранее оплатила товар Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Усть-Коксинского района хотела купить запчасти, а в итоге попала на мошенников и потеряла деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, мошенников уже ищет полиция.

22-летняя девушка рассказала, что в одной из соцсетей она увидела объявление о продаже кузова для УАЗа за 29,5 тысячи рублей. Она позвонила продавцу и договорилась о покупке: мужчина предложить ей оплатить товар полностью и пообещал после этого оформить доставку запчастей транспортной компанией.

- Поверив злоумышленнику девушка перевела всю сумму на указанный счет. После чего аферист предсказуемо перестал выходить на связь, - пояснили правоохранители.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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