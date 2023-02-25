В трех городах Алтая планируют расселить все аварийные дома в этом году

Аварийный дом Фото: Олег УКЛАДОВ

В трёх городах Алтайского края до конца текущего года планируют завершить расселение из аварийного жилья. Как сообщают Вести-Алтай, в настоящее время в ветхом жиле проживают больше тысячи человек.

По данным Минстроя региона, в Бийске, Рубцовске и Барнаула планируют расселить дома, которые получил статус аварийных до 1 января 2017 года. Всего предстоит расселить больше 15 тысяч квадратных метров, в них живут 1082 человека.

- Запланировано потратить более 570 миллионов рублей, большую часть денег выделяют из местных бюджетов и Фонда развития территорий. Новое жильё переселенцы получат на условиях социального найма. Другой вариант – взять денежную компенсацию взамен ветхой жилплощади, - отмечает телеканал.

Муниципалитеты готовятся к следующему этапу расселения.