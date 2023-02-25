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НовостиОбщество25 февраля 2023 2:31

В Барнауле дорожники посыпают скользкие тротуары песком

Горожан призвали быть осторожнее
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дорожники

Дорожники

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожная служба очищает улицы от наледи и посыпает тротуары песком. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в работе задействовано 73 единицы техники

Дорожники работают во всех районах города. Скользкие участки обрабатывают реагентом «Бионорд».

- Убедительно просим жителей быть внимательными и осторожными при передвижении по скользким тротуарам, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, - отметили в мэрии краевой столицы.