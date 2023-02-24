Госавтоинспекция раскрыла детали ДТП у трамвайных путей в Барнауле

Мужчина находился в непосредственной близости от трамвайного полотна Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Барнаула раскрыла детали ДТП, которое произошло 23 февраля на ул. Анатолия.

Очевидцы ранее сообщали, что якобы мужчину сбил трамвай. На самом деле, наезд на пешехода совершил неизвестный водитель.

- В 20.45 у дома №263 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода 1979 г. р., который находился в непосредственной близости от трамвайного полотна. В результате ДТП мужчина получил повреждения, госпитализирован, – сообщили в ГИБДД города.

Сейчас полиция разыскивает этого водителя. Тех, кому что-либо известно об аварии, просят позвонить по тел.: 393-605, 393-544.