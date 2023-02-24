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НовостиОбщество24 февраля 2023 8:59

В момент ДТП на Алтае загорелась иномарка, погибли две женщины

Два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте
Александра Сапожкова
Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 февраля в 02.40 на Чуйском тракте в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины, сообщили в ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что автомобилистка 1994 года рождения за рулем «Хонды Фит», двигаясь в сторону Бийска, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с ВАЗом. В результате иномарка загорелась, и женщина погибла на месте аварии.

Также погибла пассажирка ВАЗа – пожилая женщина 1947 года рождения. Она умерла в больнице. Водитель отечественного авто получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

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