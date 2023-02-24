В момент ДТП на Алтае загорелась иномарка, погибли две женщины

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

24 февраля в 02.40 на Чуйском тракте в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины, сообщили в ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что автомобилистка 1994 года рождения за рулем «Хонды Фит», двигаясь в сторону Бийска, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с ВАЗом. В результате иномарка загорелась, и женщина погибла на месте аварии.

Также погибла пассажирка ВАЗа – пожилая женщина 1947 года рождения. Она умерла в больнице. Водитель отечественного авто получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

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