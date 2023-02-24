Алтайский министр соцзащиты рассказала о помощи семьям участников СВО

В крае используют все региональные ресурсы для оказания помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский министр социальной защиты Наталья Оськина на своей странице во «ВКонтакте» рассказала, как в регионе помогают семьям участников СВО.

По ее словам, близким родственникам военнослужащих оказывается комплексная адресная поддержка.

- Мы дошли практически до каждой семьи. Органы местного самоуправления решают бытовые вопросы, соцзащита предоставляет социальные услуги, психологическую помощь. По поручению губернатора Виктора Томенко мы продолжим работать по закреплению персональных кураторов за семьями погибших и каждым ветераном боевых действий. По поручению главы государства в крае создан Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества, - сообщила министр.

Поподробнее она остановилась на психологической помощи. В этом направлении работают кризисные центры для мужчин и женщин, Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, открытые группы для членов семей военнослужащих. Также на базе краевого центра для женщин открыта бесплатная кризисная линия, служба Детского телефона доверия принимает звонки от детей участников СВО. Еще один канал взаимодействия – контакт-центр Минсоцзащиты 8(3852) 27-36-01.

- Мы используем все региональные ресурсы для оказания помощи семьям участников СВО, поддержим каждого, - подчеркнула министр.

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