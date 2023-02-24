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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:58

Неизвестный человек в барнаульском парке ворует орешки у белок

Иногда вместе со стеклянными банками
Александра Сапожкова
Кормушки создали энтузиасты. Стоп-кадр видео Владислава Вакаева

Кормушки создали энтузиасты. Стоп-кадр видео Владислава Вакаева

Управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Владислав Вакаев в своем телеграм-канале рассказал, что неизвестный человек ворует у белок орешки из кормушек.

Он пояснил, что кормушки создали энтузиасты. Они постоянно кладут туда орешки в стеклянных банках.

- А какой-то нехороший человек, предположительно мужчина, ворует эти орехи, причем иногда вместе с банками, – говорит Владислав Вакаев.

Если посетители вдруг увидят подозрительного человека, управляющий просит сфотографировать его и сообщить охране.