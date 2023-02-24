В Барнауле 23 февраля трамвай сбил мужчину

Пострадавший жив, но о его состоянии ничего не известно
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 23 февраля в Барнауле трамвай сбил мужчину. Об этом сообщается в телеграм-канале Barnaul 22.
По словам очевидцев, ДТП случилось на ул. Анатолия рядом с домом №265. Пострадавший жив, но о его состоянии ничего не известно.
Напомним, в минувшем году в Бийске трамвай отрезал ногу мужчине. Он перебегал дорогу по рельсам и угодил под состав. Горожанин остался жив.
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