В Барнауле 23 февраля трамвай сбил мужчину

Пострадавший жив, но о его состоянии ничего не известно Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 23 февраля в Барнауле трамвай сбил мужчину. Об этом сообщается в телеграм-канале Barnaul 22.

По словам очевидцев, ДТП случилось на ул. Анатолия рядом с домом №265. Пострадавший жив, но о его состоянии ничего не известно.

Напомним, в минувшем году в Бийске трамвай отрезал ногу мужчине. Он перебегал дорогу по рельсам и угодил под состав. Горожанин остался жив.

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