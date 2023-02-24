Автопробег в поддержку участников СВО прошел в Барнауле 23 февраля

В 12 часов с пл. Свободы стартовало около 50 автомобилей. Фото: Андрей Чурилов, Вечерний Барнаул

В Барнауле 23 февраля прошел автопробег в поддержку участников спецоперации, сообщили в мэрии. Инициатором акции стало волонтерское движение «Добрая воля22».

В 12 часов с пл. Свободы стартовало около 50 автомобилей с российскими флагами. В течение полутора часов они проехали по всем районам города и вернулись на площадь, где была развернута полевая кухня. Мероприятие снималось с квадрокоптера. Позже волонтеры смонтируют видеоролик и разошлют землякам в зону СВО.

Отметим, добровольцы объединились в сентябре минувшего года. Сначала их было около 10, сегодня - более 7 тыс. Сначала волонтеры собирали помощь для мобилизованных, провожали бойцов в зону СВО, организовывали концерты в их поддержку. Автопробег провели впервые.

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