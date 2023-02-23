23 февраля губернатор Алтайского края возложил цветы к Мемориалу Славы

По традиции Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе «Прощание» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

23 февраля в Барнауле в честь Дня защитника Отечества состоялось возложение цветов на Мемориале Славы. В мероприятии приняли участие первые лица региона и краевой столицы, сообщили в пресс-службе правительства.

На церемонии присутствовали губернатор Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, мэр Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Также мероприятие посетили представители органов власти всех уровней и общественных организаций региона.

По традиции Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов.