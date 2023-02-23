Штормовое предупреждение из-за снега, дождя и ветра объявили в Алтайском крае на 24 и 25 февраля

Ожидается сильный ветер ии снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае по прогнозу синоптиков ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентра.

24 и 25 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления, усиление ветра местами до 17-22 м/с. Плюсовая погода 25 февраля сменится похолоданием, из-за чего на дорогах образуется сильная гололедица.

Наиболее сильные осадки ожидаются в Змеиногорском, Чарышском, Суетском, Благовещенском районах. Особо ветреную погоду прогнозируют в Алейском, Поспелихинском, Шипуновском, Рубцовском, Егорьевском, Ребрихинском районах.