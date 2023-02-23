Коллектив из Алтайского края занял первое место в театральном фестивале «Сретение»

Фото: предоставлено театральным коллективом воскресной школы храма святых апостолов Петра и Павла

Театральный коллектив воскресной школы храма святых апостолов Петра и Павла поселка Южный занял 1 место в XVIII театральном фестивале «Сретение». Мероприятие проходило в Москве с 18 по 19 февраля.

Всего в фестивале приняло участие 20 коллективов из разных городов России. Победу юным артистам принесла постановка «Матушка Мариамна Фролова – мученица за Христа», режиссер Татьяна Королькова. Барнаульцы рассказали московскому зрителю историю барнаульского Богородице-Казанского монастыря, в котором до революции проживали около 100 насельниц – монахини и девочки-сироты. Монахини вносили большой вклад в развитие города – такали, пряли, занимались сельским хозяйством. В 1938 году группа НКВД закрыла монастырь, а настоятельницу матушку Мариамну и монахинь арестовали и приговорили к расстрелу.

Также члены театрального коллектива получили персональные награды. Дипломы за актерское мастерство дали юным актерам Никите Дымову и Александру Максимову.

Творческий коллектив благодарит неравнодушных барнаульцев, прихожан храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерея Георгия Крейдуна и депутата Виталия Казакова за помощь в организации поездки.