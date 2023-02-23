В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ среди взрослых

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ОРВИ преимущество регистрируется среди взрослого населения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспротребнадзор.

- За 7 неделю 2023 года (с 13.02.2023 по 19.02.2023) зарегистрировано 21,0 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 5% выше предыдущей недели, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ОРВИ преимущество регистрируется среди взрослого населения. Что касается школьников и детей 3-6 лет рост, то в этом пласте заболеваемости составляет менее 2%.