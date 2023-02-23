Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС поздравили жителей региона с 23 февраля

Первые лица региона пожелали успехов всем, кто посвятил себя обеспечению безопасности и благополучия России Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравительную речь опубликовала пресс-служба краевого правительства.

Глава региона и председатель краевого парламента отдельно отметили бойцов, которые на сегодняшний день несут службу в зоне СВО.

- Сегодня все мы гордимся самоотверженностью современников - участников специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, гарантируя право Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть частью России, - говорится в поздравлении.

Первые лица региона пожелали успехов всем, кто посвятил себя обеспечению безопасности и благополучия России, а также крепкого вам здоровья, счастья и новых побед!»