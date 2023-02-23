Певец Денис Майданов передал гитары со своим автографом бойцам СВО из Алтайского края

Фото: скриншот с видео ОНФ

Певец Денис Майданов присоединился к сбору гуманитарной помощи для военнослужащих из Алтайского края, которые находятся в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

На собранные деньги для бойцов закупят все необходимое - тепловизоры, аптечки, противодронные ружья, мобильные бани, квадрокоптеры и многое другое. Для военнослужащих из Алтайского края известный исполнитель передал особый подарок.

- Сегодня я подписал для наших ребят, находящихся на передовой, гитары. В минуты отдыха, я думаю, они согреют вам сердце. Вы сыграете и споете со своими близкими друзьями любимые песни, вспомните о доме. И самое главное, будете знать, что мы с вами душой и сердцем рядом, - сказал Денис Майданов.

Музыкант подчеркнул, что военнослужащие нуждаются в максимальной поддержке, поэтому важно объединиться, поднять боевой дух и помочь бойцам.

Напомним, ранее алтайский министр соцзащиты рассказала о негативе, который обрушился на нее после поста об окопных свечах