В Алтайском крае обнаружили мертвой пропавшую женщину в шубе

Обстоятельства ее гибели не раскрываются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершились поиски пропавшей ранее 63-летней женщины. Выяснилось, что она погибла, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Женщина проживала в поселке Приозерный под Рубцовском. Об ее исчезновении стало известно 19 февраля. В ориентировке среди примет были указаны зеленые глаза, светлые волосы. Когда ее видели последний раз, она была одета в темно-коричневую шубу, джинсы, темно-серые сапоги и бордовую шапка.

Подробности ее гибели не раскрываются.