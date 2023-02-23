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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 3:10

В Алтайском крае обнаружили мертвой пропавшую женщину в шубе

Погибшей было 63 года
Вера Березовская
Обстоятельства ее гибели не раскрываются

Обстоятельства ее гибели не раскрываются

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершились поиски пропавшей ранее 63-летней женщины. Выяснилось, что она погибла, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Женщина проживала в поселке Приозерный под Рубцовском. Об ее исчезновении стало известно 19 февраля. В ориентировке среди примет были указаны зеленые глаза, светлые волосы. Когда ее видели последний раз, она была одета в темно-коричневую шубу, джинсы, темно-серые сапоги и бордовую шапка.

Подробности ее гибели не раскрываются.