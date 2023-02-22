Штормпрогноз объявили в Алтайском крае

Снег опять придет в регион Фото: Анна СЕМИНА

На ближайшие дни в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий.

24 и 25 февраля в регионе синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, а 25 февраля дождь переходящий в снег.

- В эти дни ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, - сообщают в Алтайском ЦГМС.

В светлое время суток температура в эти дни по краю составит до 11 градусов тепла в предгорьях и от +1 до +6 на остальной территории.