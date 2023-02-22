25 февраля в Барнауле пройдет традиционная акция по раздельному сбору мусора

Акция пройдет 25 февраля Фото: предоставлено организаторами

В предстоящую субботу, 25 февраля, в Барнауле пройдет традиционная ежемесячная акция по раздельному сбору мусора.

В феврале стационарная точка, где можно будет сдать все обозначенные организаторами фракции, разместится на площади перед ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152). Она откроется в 12 часов. Волонтеры пробудут здесь до 14 часов.

– Пожалуйста, старайтесь не приходить на стационарную и мобильные точки заранее! На подготовку нам требуется определенное время, и мы не хотим, чтобы вы мерзли, пока мы не готовы с вами работать, - предупреждают организаторы.

Но при этом опаздывать тоже не рекомендуется, так как некоторые переработчики уезжают сразу после официального окончания акции. Поэтому ваш мусор волонтеры просто не смогут принять. Придется хранить его до следующего месяца.

Подробнее о мобильных точках и о том, какие фракции принимают в этот раз, можно узнать в посте проекта «Мусора. Больше. Нет».