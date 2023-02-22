В Новоалтайске 34-летний мужчина обокрал агентство недвижимости

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отделение Фото: предоставлено пресс-службой

Руководитель риэлтерского агентства из Новоалтайска обнаружил пропажу денег из своего кабинета. Об этом он сообщил в правоохранительные органы, и они оперативно вычислили злоумышленника.

- Днем 21 февраля патрульный наряд Росгвардии получил сообщение о краже на улице Октябрьской, - сообщают в пресс-службе ведомства.

На месте сотрудники установили, что из кабинета руководителя агентства недвижимости пропало 50 тысяч рублей. Он стал подозревать в этом клиента, который заходил накануне вечером. Его личность быстро установили по камерам наружного наблюдения и задержали. В кратчайшие сроки злоумышленника доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.