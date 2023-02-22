Жителей Республики Алтай предупредили о возможном падении элементов космической ракеты

Ракету запустят 24 февраля Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 24 февраля, с космодрома «Байконур» будет совершен запуск ракеты-носителя. Отделяемые части могут упасть на территории Республики Алтай.

По данным ГОЧС и ПБ в Республике Алтай, запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а» с транспортным пилотируемым космическим кораблем «Союз МС — 23» намечен на 7.24 утра. Если по каким-то причинам он будет отменен, то на этот случай зарезервирована дата 25 февраля в 7.02.

Опасность заключается в том, что отделяющиеся части ракетоносителя могут упасть на территории Усть-Канского района. Его гостям и жителям не рекомендуется выходить за пределы населенных пунктов, а также заходить в лес.

Если падение будет зафиксировано, то об этом следует незамедлительно сообщить в сельскую администрацию.