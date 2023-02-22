Бюджет Алтайского края увеличили на 7,5 млрд рублей

Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил об увеличении бюджета региона на 7,5 млрд рублей.

В среду, 22 февраля, депутаты АКЗС утвердили изменения в закон «О краевом бюджете». Решение поддержали единогласно.

– Я немедленно подпишу закон, чтобы все необходимые денежные средства, как можно быстрее были направлены на поддержку жителей края. Считаю, решение, которое сегодня вами принято - это хорошая перспектива для развития Алтайского края, – подчеркнул Виктор Томенко.

При этом он добавил, что это еще не окончательная сумма и в течение года будут рассмотрены возможности дополнительного увеличения бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае за ветеранами боевых действий закрепят персональных соцработников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о готовности выполнить поручение президента страны и закрепить за ветеранами боевых действий и семьями погибших персональных соцработников (подробнее)