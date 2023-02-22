Жителям Алтайского края сократили нормы предоставления льготной древесины

40 из 62 присутствующих депутатов поддержали предложение Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты урезали для жителей Алтайского края объем льготной деловой древесины для строительства и ремонта домов.

На сессии АКЗС 22 февраля депутаты краевого парламента внесли поправки в действующий закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», где прописали новые нормы предоставления населению льготной деловой древесины для строительства и ремонта жилья.

Ранее действовали такие нормативы: 100 кубометров для строительства и 25 – для ремонта. Теперь же их понизили до 70 и 15 соответственно. Дело в том, что во время анализа ситуации выяснилось, что некоторые муниципалитеты выдавали по максимуму, вне зависимости от реальных потребностей. В итоге создавались настоящие очереди, которые переходили из года в год, что тоже неудобно. В действительности же были установлены факты перепродажи лишней древесины, хотя это незаконно.

По словам главы аграрного комитета АКЗС Сергея Серова, для того чтобы принято такое важное решение, был предварительно изучен опыт других регионов, а также выслушаны мнения экспертов.

Законотворцы подсчитали, благодаря снижению нормативов получится обеспечить древесиной до четырех тысяч человек. Сейчас же больше 2,5 тысяч не получается. А в очереди и того больше – больше семи тысяч человек.

Поправки поддержали 40 депутатов из 62 присутствовавших. Против выступили коммунисты. Они посчитали, что закон и так вполне самодостаточный, ведь в нем говорится, что можно выдавать до 100 кубометров. Достаточно просто более детально подходить к конкретному запросу.