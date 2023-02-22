В Алтайском крае за ветеранами боевых действий закрепят персональных соцработников

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о готовности выполнить поручение президента страны и закрепить за ветеранами боевых действий и семьями погибших персональных соцработников.

О такой необходимости Владимир Путин сообщил накануне во время своего послания Федеральному Собранию.

– В Алтайском крае будет оперативно решена задача закрепления персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих. Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей. Также мы подготовимся к созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, - подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, кроме того, губернатор Алтайского края заявил о готовности пересмотреть подход к системе подготовки кадров для рабочих профессий, а также оперативно собрать пакет документов для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры. Все эти моменты накануне поднял президент страны.

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