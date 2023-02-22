В Барнауле голая женщина посреди города «закалялась» в сугробе

Голая женщина в снегу. Скриншот видео со страницы vk.com/vkurse22barnaul

В минувшие выходные, 19 февраля, горожане заметили в центре Барнаула голую женщину, которая «закалялась» в сугробе.

– 19 февраля на Ядринцева, 94 медики предлагали «купающейся» в снегу женщине к ним зайти, но она сказала я закаляюсь и убежала, - рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

В качестве доказательства приложили видео, где действительно запечатлена голая женщина резвящаяся в сугробе. «Весеннее обострение», - посчитали они.

Куда в итоге делась любительница закаливания – не уточняется.