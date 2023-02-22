Детский омбудсмен посетила алтайское село, где мать сожгла собственную дочь

Визит омбудсмена в органы опеки
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева посетила Советский район, где на днях произошла трагедия – мать заживо сожгла свою 1,5-годовалую дочь.
Омбудсмен пообщалась со специалистами органов опеки и соцслужб и ознакомилась с их действиями в данной ситуации.
– Детям из этой семьи требуется забота и лечение. Ребенок, который стал вынужденным свидетелем преступления, уже получает помощь психологов в социальном центре. Ребенку нужно обеспечить устройство в семью, эта работа начата органами опеки и попечительства, – сообщила Ольга Казанцева.
Второго ребенка передали отцу. В случае с ним, специальных мер реагирования на настоящий момент не требуется. При этом социальная поддержка в его отношении будет сохранена.
Также Ольга Казанцева установила, что в январе мать по суду ограничили в родительских правах, но решение не вступило в законную силу.
– Мер к немедленной передаче детей органам опеки и попечительства до вступления решения суда в силу не вынесено, - добавляют в правительстве края.
Сейчас в этой трагедии разбираются следственные органы.
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