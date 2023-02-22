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НовостиЭкономика22 февраля 2023 2:29

Алтайский губернатор заявил о перезагрузке системы подготовки рабочих профессий

В крае готовы создавать рабочие места с высокими зарплатами
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко после послания президента РФ Федеральному Собранию заявил о готовности выполнять поручения Владимира Путина в сфере подготовки кадров рабочих профессий, что для современной экономики стало приоритетной задачей.

Речь идет о том, что во время своего послания президент поставил задачу в ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий. Это позволит утвердить конкурентоспособность России.

– В настоящее время в Алтайском крае уже ведется обучение высококвалифицированных специалистов для предприятий легкой промышленности. Средства на создание современнейшего образовательного кластера выделены по федеральному проекту «Профессионалитет», а также за счет региона и предприятия-инвестора, - подчеркнул Виктор Томенко.

По его словам, в Алтайском крае уже существуют и создаются похожие образовательные площадки для других отраслей промышленности. А вообще, перезагрузка системы подготовки нужна, поскольку это помогает создавать новые рабочие места с высокими зарплатами.

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