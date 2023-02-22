Под Рубцовском разыскивают 63-летнюю женину

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

На днях под Рубцовском пропала 63-летняя Давляшова (Усланова) Наталья Султановна. В розыске женщины помогают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

По информации поискового отряда женщина пропала в поселке Приозерный. С 19 февраля этого года ее местонахождение неизвестно.

В день, когда ее видели в последний раз, она была одета в темно-коричневую шубу, джинсы, темно-серые сапоги и бордовую шапку.

Приметы пропавшей женщины: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, волосы светлые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи Султановны, просят сообщить по телефону 8-800-700-5452 или 112.