Появился график работы алтайских ЗАГСов в праздничные дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, в как в Алтайском крае будут работать ЗАГСы в праздничные дни февраля. Об этом сообщили в управлении юстиции региона.

В четверг, 23 февраля, в День защитника Отечества у ЗАГСов Алтайского края будет выходной.

В пятницу, 24 февраля, людей будут принимать в отделе ЗАГС № 4 по Барнаулу – на улице Сухэ-Батора, 13. Время работы с 8 до 16 часов, перерыв обед с 12 до 12:48 часов.

С 25 февраля ЗАГСы региона будут работать в обычном режиме.

Ранее мы писали, как в праздничные дни будут работать почтовые отделения Алтайского края.