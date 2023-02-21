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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:05

Главу Федерации бокса Алтайского края оставили в СИЗО до 21 апреля

Он находится там с 29 июня
Герман Архаров
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

Армен Тоноян, глава Федерации бокса Алтайского края, будет находиться в СИЗО до 21 апреля. Об этом сообщает «Толк».

Руководитель Федерации бокса Алтайского края сидит в СИЗО с 29 июня. По версии следствия, он мог исполнить роль посредника при передаче взятки.

По информации источников издания, уголовное дело может быть связано с процессом против экс- директора торгово-производственного комплекса Алтайского края, зампредседателя правления региональной Федерации бокса Ивана Куца. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде по обвинению в мошенничестве.

Кроме того, по мнению источников, Тоноян мог быть замешан и в деле гендиректора «ЭКО-Комплекса» Виктора Карла, обвиняемого в хищении путем растраты.

Добавим, что официально ни одна из этих версий не подтверждена.