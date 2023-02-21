Высотку на месте бывшего кинотеатра «Искра» запретили строить в Барнауле

ЖК хотели вовзести на Сулиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула не разрешили построить ЖК на месте бывшего кинотеатра «Искра» на улице 50 лет СССР, 51а. Об этом пишет Амител.

Городские власти проводили общественные обсуждения. Местные жители и представители администрации опасались за судьбу находящегося рядом сквера и соседних многоэтажек. По их словам, строительство ЖК могло бы привести к снижению несущей способности оснований и фундаментов расположенных рядом домов.

В итоге мэрия отказала в строительстве объекта.

Ранее мы писали, что из-за реконструкции порта в Барнауле могут снести несколько домов на берегу Оби.

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