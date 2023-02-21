На Алтае экс-полицейского обвиняют в получении взятки от автосалонов

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего сотрудника полиции будут судить по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от представителей автосалонов. Об этом сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, в полицию поступили сообщения о мошеннических действиях сотрудников автосалонов в Барнауле, которые продавали машины по завышенным ценам и на невыгодных условиях.

– Летом 2021 года полицейский предложил представителю автосалонов ежемесячно передавать ему взятку за незаконные действия и бездействие в пользу Обществ и любых других представляемых ею юрлиц, – отмечают в ведомстве.

По информации СК, с августа 2021 по июнь 2022 года он получил частями 1,3 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах автосалонов.

– За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции, он был уволен из органов внутренних дел, – пояснили в СК.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. На его имущество стоимостью более 2,7 млн наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

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