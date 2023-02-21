Больше 20 тонн воды отправили из Алтайского края жителям Донбасса

Фото: Барнаульский пивоваренный завод

20 тонн воды в пяти- и полуторалитровых бутылках отправил Барнаульский пивоваренный завод в помощь жителям Донецка и военнослужащим. Уже в пятницу, 24 февраля, гуманитарный груз прибудет в ДНР, преодолев более 4 тысяч километров.

Жители Донецка долгое время страдают из-за перебоев с водоснабжением, именно поэтому 20 февраля Барнаульский пивоваренный завод отправил из Барнаула фуру с гуманитарным грузом. Воду раздадут населению и военнослужащим, защищающим мирное население в Донбассе.

- Мы надеемся, что акция поможет еще и укрепить боевой дух солдат. Представьте, если бутылка попадет в руки бойцов из Алтайского края. Мне кажется, увидев частичку родной земли, они проникнутся, благодаря чему на душе станет светлее, – поделился директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ Александр Локтев.

Фото: Барнаульский пивоваренный завод

- Барнаульский пивзавод всегда был и остается социально ориентированным предприятием, о чем мы не устаем повторять. Поэтому сегодняшний день стал для нас очень важным, ведь мы помогаем нашим соотечественникам – населению Донецкой Народной Республики. Мы отправляем воду тем, кто в ней сейчас особенно нуждается. Власти Республики уже 24 февраля ожидают нашу воду, и займутся её раздачей тем, кому она действительно необходима – и мирным жителям, и бойцам, их защищающим, – подчеркнул Александр Сергеевич.

- Сегодня мы отправляем в Донецкую народную Республику 20 тонн жизненно важного продукта – воды. Мы знаем, что из-за бомбежек в Донецке пострадали коммуникации, и это привело к перебоям водоснабжением, поэтому такая помощь еще долго будет актуальной, – рассказал «Толку» председатель совета директоров БПЗ Андрей Солодилов.

Большая часть груза – это пятилитровые бутылки. Остальное – более компактные полторашки. Одни будет удобнее хранить, другие – носить в военном рюкзаке. В обоих случая – это лишь упаковка. Главное, что у людей появится еще один источник воды - алтайский.

Ценный для людей груз отправится вместе с опытным водителем Николаем Белушенко. Водитель фуры настроен по-боевому. Это уже его третий рейс в зону СВО.

- Не боятся только дураки. Так что все будет нормально, доедем. Груз я планирую привезти в назначенное время, а подвести может только погода, ведь впереди – Уральские горы, – замечает Николай.

Помогать нуждающимся – добрая традиция Барнаульского пивоваренного завода, и уже сейчас, в день отправки гуманитарного груза в зону СВО, руководство завода планирует новые акции в поддержку жителей новых регионов России.

Рекламодатель: ООО "Барнаульский пивоваренный завод", ИНН 2222010839

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