Алтай-Кокс проведет традиционный лыжный турнир

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С 20 по 23 февраля на городском стадионе проходят ежегодные состязания по лыжной эстафете среди заводских спортивных команд.

26 февраля на стадионе «Юность» состоится открытый краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича. Ежегодно в нем участвуют около 200 человек разных возрастов из Заринска, Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края.

- На Алтай-Коксе сегодня занимается спортом каждый шестой сотрудник. Многие из них - постоянные участники городских, региональных и всероссийских соревнований. Укрепление здоровья – одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия, - отметил Вячеслав Моломин, начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса.